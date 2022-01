Ribó sobre les Falles: "La voluntat és que siguen normals, si hi ha problema tenim la capacitat de reduir"

Ribó ha comentat, preguntat per quals seran les activitats que es podran realitzar en les pròximes festes falleres i pel termini per a determinar-ho, que s'està "a dos mesos" d'elles i pendent de l'evolució de la pandèmia. "Estem a dos mesos. En aquests moments estem veient com aquesta epidèmia no està baixant, sí en fase d'altiplà. Crec que cal esperar una mica", ha exposat.

El primer edil ha mostrat "l'esperança" que els contagis de Covid-19, però ha ressaltat que la seguretat és "cap". "Crec que no podem tindre cap seguretat" encara que "en principi, treballem amb uns plantejaments d'unes falles normals", ha insistit.

Ribó ha agregat que s'explica també "amb la seguretat" d'haver fet "unes Falles al setembre -les de 2021 ajornades de març a aquest mes per la pandèmia- amb unes condicions especials que serien al meu parer el mínim" i "amb la seguretat" de saber que "la gent s'ha portat" i que tot el col·lectiu faller "té ja els coneixements, la formació i totes les dades" per a saber com actuar.

"Per tant, estic molt tranquil en aquest tema. En principi, la voluntat és que siguen unes Falles normals. Si hi ha algun problema, tenim capacitat de reduir i de restringir, com ha passat al setembre", ha asseverat. Ha reiterat que s'està encara "a dos mesos vista" i amb una "situació canviant" i ha agregat: "no em preocuparia massa".

Respecte a les contractacions que s'hagen de fer per a les pròximes Falles i sobre si es treballa amb una mirada de màxims per a després poder reduir, l'edil de Cultura festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, que ha estat al costat de Ribó, ha comentat que "sempre és més fàcil anar a una reducció que a una ampliació".

"PROGRAMA DE MÀXIMS"

Galiana ha exposat que "tant el ple de la JCF com l'assemblea han aprovat un programa de festejos de màxims" amb la idea de "començar a treballar". "La gent ha de planificar-se", ha assenyalat, alhora que ha anunciat que pròximament hi haurà una reunió amb la taula de seguiment establida amb la Conselleria de Sanitat per a les Falles de setembre amb la finalitat de veure "la valoració que fan els especialistes en sanitat sobre el que ha de vindre".

L'edil ha asseverat, "com ha dit l'alcalde", que l'Ajuntament "va a màxims". "Queden dos mesos", ha insistit a més de comentar que si s'hagueren d'adoptar mesures per a complir amb les restriccions de la pandèmia es faria. "Si haguérem de modificar alguna cosa tenim l'experiència. I com ha dit l'alcalde com a mínim tenim el de setembre", ha agregat.

"PART DE LA SOCIETAT"

El responsable de la JCF ha opinat que a les Falles "no cal tractar-les com una cosa aliena a la societat". "Són part de la societat i se'ls ha de tractar d'igual manera. Estem veient moltes vegades els estadis de futbol plens, com la gent està junta a l'entrada i a l'eixida i altres tipus d'esdeveniments que s'han realitzat sense problemes. Crec que totes les activitats falleres cal tractar-les com vam fer al setembre, amb la normativa que hi ha, que siga anàloga a les activitats falleres. Amb eixa normativa actuarem", ha exposat.

Joan Ribó ha reclamat "normalitat". "Crec que amb normalitat i amb voluntat de normalitzar la situació. Mai podem saber què passarà dins de dos mesos. Serem sempre estrictament rigorosos en el compliment de la normativa que ens marque la Conselleria de Sanitat", ha conclòs l'alcalde.