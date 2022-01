Santi Millán habla sobre la muerte de su padre por covid en la primera ola: "No había geles, ni mascarillas ni nada"

El presentador de Got Talent, Santi Millán, fue el invitado del último programa de Planeta Calleja. En su viaje a Etiopía, el actor habló sobre lo duro que fue para él la muerte de su padre, fallecido por covid-19 en la primera ola.

El tema surgió a raíz de hablar del confinamiento y de cómo lo vivió. "Éramos la generación a la que no le había pasado nada, la generación del bienestar. Y de repente pienso: 'Es que se ha parado el mundo'". Asimismo, reconoce que tenía "miedo a lo desconocido" pero que, sin duda, él sí cree "en el bicho".

"Mi padre murió de covid", confesó el actor a Jesús Calleja, y continuó explicando que su padre se contagió al principio de la primera ola. Al ser una persona dependiente, con alzhéimer, Millán pudo estar con él en el hospital: "Estuve con él una semana en la habitación noche y día. No había no geles hidroalcohólicos, ni mascarillas ni nada. Y murió ahí".

El presentador ha confesado que lo pero era no entender nada: "Realmente no sabes nada de lo que está pasando". Además, señala que su pérdida fue especialmente dura por la manera en la que sucedió: "Tú sabes que si todo va bien, verás morir a tu padre. Eso es ley de vida. Pero las circunstancias fueron duras, porque mi madre no lo pudo ver, mis hermanos tampoco y yo tuve la suerte de que pude estar con él hasta el último día".