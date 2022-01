Carlota Prado, ante su inminente juicio por la violación en 'Gran Hermano': "No pararé hasta que todos seáis señalados"

El juicio por la supuesta violación ocurrida dentro de Gran Hermano Revolution en 2017 ya tiene fecha y está próxima: será el 8 de febrero, según ha informado la propia víctima, Carlota Prado, en Twitter.

La joven empresaria ha hecho una serie de publicaciones en las que acusa a miembros de la productora del programa, Zeppelin TV, por lo que pasó la noche en la que su pareja dentro de la casa mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente y por cómo se trató el asunto después.

"El próximo 8 de Febrero dará comienzo a lo que será el Juicio Esperado. Sé perfectamente como funciona esta Escoria barata así que voy a cubrirme en salud diciendo algunas cosas que son ciertas sobre mi persona", dice Prado en su nueva cuenta de Twitter.

Prado teme, según dice, que se haga una campaña de desprestigio contra ella, por lo que desmiente los rumores que en ocasiones se han publicado o han corrido por redes sociales.

"No he sido Narco, ni trabajado para ninguna Mafia. Nunca me he prostituido. Nunca he sido drogodependiente. Nunca he matado a nadie. Nunca le he pegado a mi padre", dice Prado, que sí reconoce haber hecho "uso de la fuerza" en ocasiones, cuando era una niña o más adelante "2 cabezazos a tios de 2 metros, 3 ostias a 2 insensatos".

Después la exconcursante carga contra directivos y trabajadores de Zeppelin TV, que, cabe recordar, fue quien presentó la denuncia por violación ante la Guardia Civil a las pocas horas de ocurrir los hechos y que no están incluidos como acusados en el proceso judicial, que es contra el presunto violador, José María López.

"Tuvísteis mucho hígado podrido al entrar en la ratonera llamada confesionario tras 13 hrs de los hechos y tras tenerme encerrada viendo mi violación sin aviso ni apoyo", les dice a la máxima responsable de la productora y a la psicóloga que la atendió.

Carlota Prado se queja a continuación de que le enseñaron el vídeo de su violación sin previo aviso y asegura que estaba editado. "Se tomaron la aberrante, deplorable y asquerosa delicadeza de editarlo e ir mostrándome diferentes planos, incluso enfocando bien de frente a mi violador", asegura.

Cabe apuntar que las señales de realización son las que quedan grabadas y no las imágenes continuas de cada una de las cámaras de la casa, por lo que en muchas ocasiones solo se dispone de vídeos que tienen diferentes planos por la realización en directo.

Carlota denuncia que la "súper" que estaba de guardia llamó a otro responsable "para preguntarle qué hacía mientras el susodicho me penetraba estando inconsciente".

Prado también señala a otros trabajadores de Gran Hermano, como a uno de los cámaras "que al parecer era marido de Carlota Corredera". "¿Los de seguridad que pensasteis? ¿Cuántas personas supieron y tuvieron conocimiento? ¿Cuantxs disfrutasteis por ser quien era?", se pregunta la joven.

Por último, lanza una advertencia: "Escoria barata: No pienso parar hasta que cada uno que estuvo y/o colaboró, permitió, tolero o se jactó... No se parará hasta que todos seáis señalados", dice.