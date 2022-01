Les farmàcies de València registren un total de 5.795 test d'antígens en cinc dies

Sobre aquest tema, el president del MICOF, Jaime Giner, ha destacat que el registre d'un gran nombre de test positius a través de les farmàcies valencianes "està ajudant a alleugerir la càrrega de treball del personal d'infermeria dels centres de salut que dedicaven gran part del seu temps a realitzar aquest tipus de proves, deixant d'atendre a altres pacients que necessiten de cures constants".

Després de cinc dies després de la seua implantació, en la província de València s'han adherit 407 oficines de farmàcia, de les quals 171 estan en la capital i 236 en la resta de la província.

No obstant açò, i davant l'èxit de la iniciativa, aquesta xifra de localitzacions s'incrementarà al llarg del dia amb la inscripció de nous establiments de la xarxa que conformen les 1.242 oficines de farmàcia de la província.

En eixe sentit, Giner ha assenyalat que cal tindre compte que, pels requisits necessaris per a oferir un adequat servici en la realització d'aquest tipus de proves i per les circumstàncies particulars de cada establiment "existirà un cert nombre d'oficines de farmàcia que no podran adherir-se". Amb tot, ha destacat que amb aquesta acció "es mostra una vegada més la tasca assistencial que ofereix la farmàcia comunitària".

Es tracta, d'un programa orientat a la detecció de casos positius de COVID-19, per la qual cosa la inclusió en aquest programa vé condicionada per aquesta fi.

Així, aquest programa està dirigit a aquells ciutadans que presenten símptomes d'infecció pel SARS-CoV-2, és a dir, qualsevol persona amb un quadre clínic lleu d'infecció respiratòria aguda que apareix sobtadament i que cursa amb símptomes nasals, tos o mal de gola, amb o sense febra.

