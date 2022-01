La Guàrdia Civil després de l'incendi de Montcada: "S'ha prioritzat la vida dels residents"

"En un cas així s'ha prioritzat la vida dels residents a la dels mateixos agents", ha incidit, per a concretar que tres dels guàrdies civils han resultat ferits per intoxicació de fum i s'estan recuperant.

Ha indicat que van rebre un avís sobre les 23.20 hores per l'incendi i ha explicat que el trasllat dels efectius fins al lloc va ser immediat.

Preguntat per les causes del sinistre, ha manifestat que hi ha diverses línies d'investigació obertes i, de moment, no es pot confirmar cap hipòtesi.

Així mateix, sobre l'evacuació de residents, ha apuntat: "Entre tots els serveis d'emergència hem demostrat l'essència de l'ésser humà. Quan es necessita ajuda, es pensa en qui s'ha de salvar", ha postil·lat.

REUBICACIÓ DE RESIDENTS

Per la seua banda, des de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives han indicat que es resituarà a 12 usuaris de la residència de Montcada desallotjades per l'incendi en altres centres propers.

Segons han informat fonts d'aquest departament a Europa Press, l'objectiu és intentar que hi haja el menor inconvenient tant per als usuaris com les seues famílies en aquests moments.