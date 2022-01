La directora Arantxa Echevarría presenta 'El verdugo' en els 'Diálogos berlanguianos' en La Filmoteca

La protagonista de la tercera sessió de 'Diálogos berlanguianos' és la cineasta Arantxa Echevarría. Així, aquest dijous, 20 de gener, a les 18.00 hores, la realitzadora bilbaina presentarà la projecció, en sessió única, de 'El verdugo' (1963) de Luis G. Berlanga, i parlarà de la influència del cineasta valencià en la seua obra.

En la passada següent, a les huit de la vesprada, Arantxa Echevarría presentarà la projecció, també en sessió única, de 'Carmen y Lola' (2018), el seu primer llargmetratge.

'Diálogos berlanguianos' s'emmarca dins de les activitats commemoratives del centenari del naixement a València de Luis García Berlanga, organitzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de l'Institut Valencià de Cultura, i l'Acadèmia de Cinema d'Espanya, en col·laboració amb Visit València de l'Ajuntament de València i la Diputació de València.

L'activitat està organitzada per la Filmoteca de l'IVC, conjuntament amb l'Acadèmia de Cine d'Espanya. Fins a la primavera de 2022, cineastes espanyols presentaran en la Filmoteca de València una de les seues pel·lícules i una firmada per Berlanga, per a establir un diàleg entre les dos històries.

UN CLÀSSIC DEL CINEMA EUROPEU

'El verdugo' és un dels grans clàssics del cinema europeu i està considerada com la millor pel·lícula de la història del cinema espanyol per gran part de la crítica cinematogràfica especialitzada.

Amb argument i guió de Luis García Berlanga i Rafael Azcona, 'El verdugo' explica la història de l'empleat d'una funerària (Nino Manfredi) que es veu obligat a casar-se amb la filla (Emma Penella) d'un ancià botxí (José Isbert). Per la seua manca de mitjans i d'habitatge, el jove es veu obligat a exercir el mateix ofici que el seu sogre. Prompte rep l'orde d'executar una pena cabdal.

Aquest dur al·legat contra la pena de mort estava inspirat en l'execució real de Pilar Prades, l'envenenadora de València. Rodada en exteriors de Madrid, Palma de Mallorca i Manacor, la pel·lícula va ser una coproducció amb Itàlia.

El seu elenc compta amb excel·lents actors de comèdia entre els quals figuren José Luis López Vázquez, María Luisa Ponte, María Isbert, Julia Caba Alba, Antonio Ferrandis, Lola Gaos, Alfredo Landa, José Sazatornil, Agustín González, Chus Lampreave, José Luis Coll o Manuel Alexandre.

Ricardo Muñoz Suay, que va ser director de la Filmoteca de València, va exercir d'ajudant de direcció de Berlanga durant el rodatge. Com en tantes altres pel·lícules del cineasta valencià, la banda sonora és del compositor Miguel Asins Arbó.

Arantxa Echevarría va guanyar el Premi Goya a la millor direcció novella per 'Carmen y Lola' en 2019. La pel·lícula també va guanyar el Goya a la millor actriu de repartiment (Carolina Yuste) i va aconseguir huit nominacions en eixa edició dels premis de l'Acadèmia de Cine.

La cinta ja havia sigut seleccionada per a la prestigiosa Quincena de Realizadores del Festival de Cinema de Cannes en 2018.

Protagonitzada per les jóvens Rosy Rodríguez i Zaira Romero, 'Carmen y Lola' narra la història de dos gitanes lesbianes en un entorn gitano conservador, que han de triar entre el seu amor o la seua família i la seua cultura.