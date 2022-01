Minae, la DJ española que ha conseguido colarse en el cartel de Coachella 2022

Miane, una joven malagueña de 35 años, actuará en la próxima edición del conocido festival estadounidense Coachella, que tras dos años de retraso se celebrará en abril. La desconocida DJ española ha conseguido colarse en el cartel gracias a dos éxitos de música Tech House que triunfan al otro lado del Atlántico.

Patricia Torres, como se llama en realidad, lleva una década dedicándose a su pasión: la música electrónica. Se mudó a Ibiza y ella misma aprendió a producir y pinchar. Así, tras años de duro trabajo, durante la pandemia sus temas comenzaron a prosperar en Estados Unidos.

Who are you? se conviritó en 2021 en tema del verano gracias al apoyo de grandes nombres del sector como Tiësto, Diplo, Pete Tong o Chris Lake, quien remezcló el tema. La canción tiene más de 5 millones de reproducciones en Spotify.

Poco después, para demostrar que lo suyo no iba a ser un único éxito, publicó W You y se consolidó como la nueva artista emergente en el género electrónico por su ritmo elegante, voz sensual y el uso sofisticado del sintetizador.

"Aún no me creo que estaré en Coachella", ha declarado la artista, que actuará los sábados 16 y 23 abril, el mismo día que Billie Eilish. "Llevo muchos años 100% enfocada en hacer realidad mi sueño y he tenido que pagar el precio de dejar a mi familia en Málaga".

"Para mí, producir es un hobby. Soy una obsesa de la música. Igual que otros juegan a la PlayStation, mi afición es hacer música", ha comentado. Sin embargo, la faceta de hobby cada vez está más alejada, pues el trabajo de deja de crecer.

Además de su papel en Coachella, tiene preparada una gira por otros festivales de Norteamérica como CRSSD en San Diego, Osheaga Fest en Montreal o HARD Summer en Los Ángeles. En España actuará en el Holika La Rioja y el Aquasella de Asturias. "Mi sonido ha empezado a triunfar cuando he dejado de encasillarme y he empezado a hacer la música que me da la gana", ha añadido.

Junto a ella en Coachella, el DJ Paco Osuna y el grupo madrileño Cariño también representarán a España en dos de los fines de semana con más visibilidad en la industria musical.