Barceló, tras la condena por desprotección de sanitarios: "Buscamos material hasta el último rincón del mundo"

"¿Qué más tendríamos que haber hecho? Fuimos a buscar material hasta el último rincón del mundo para traerlo de inmediato y distribuirlo con toda la rapidez posible", ha recalcado en la Diputación Permanente de Les Corts ante las críticas de la oposición.

Barceló (PSPV) ha confirmado que su departamento presentará un recurso de suplicación ante la sala de lo social del TSJCV contra la condena del juzgado de Alicante, que dio la razón al Sindicato Médico CESM-CV. Eso sí, ha remarcado que recurren porque "nadie puede responder de sucesos que no hubieran sido previsibles" como dice la sentencia: "No pudimos evitarlo (...) Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos".

Por tanto, ha preguntado al PP si había una solución mejor como "cerrar centros de salud" en la primera ola. "Claro que siento lo que han vivido los profesionales. Muchas noches me he acostado pensando que por mucho que hacíamos no íbamos a poder evitar las muertes. Pero hemos hecho todo lo que humanamente estaba a nuestro alcance", ha abundado.

Barceló, tras señalar que cuando empezó como consellera "no podía ni imaginar" esta pandemia, ha asegurado que tuvieron que afrontarla con "el lastre añadido del recorte a la sanidad pública del anterior gobierno (PPCV), que ha sacado a la luz sus deficiencias e insuficiencias".

Ha hecho hincapié en que en la primera ola no hubo "inactividad administrativa" y a pesar de ello sintieron "impotencia" por las imágenes de sanitarios desprotegidos. "Nunca hemos hecho dejación de funciones", ha insistido, y ha defendido que la Generalitat logró traer material para "otras autonomías que tenían escasez" y por eso "la Comunidad de Madrid se hizo su foto con el avión de la Comunitat Valenciana".

"Es verdad, lo reconoceré mientras viva: los sanitarios dieron todo lo que pudieron, pero también este gobierno movió cielo y tierra", ha reiterado, y ha espetado a la oposición que solo los que han gestionado la COVID saben lo que han "vivido y sufrido" estos profesionales.

También ha rechazado las críticas del diputado 'popular' José Juan Zaplana, quien ha asegurado que facilitó un listado de empresas valencianas que fabricaban material en la primera ola y "ni siquiera los llamaron". Según ella, las condiciones del material que fabricaban no cumplían los requisitos del Ministerio y por eso hubo que "depender del mercado chino y de Alemania".

"NUNCA SE DISCRIMINÓ" EN LA VACUNACIÓN DE LA PRIVADA

Sobre la otra condena a Conselleria, la de un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante por no vacunar al mismo tiempo a médicos de la pública y la privada, Barceló ha señalado que "evidentemente" la recurrirán porque "nunca se discriminó" a los profesionales "en ningún sector". Ha explicado que una serie de hospitales privados "tenían todas las dosis para vacunar mucho antes del 10 de febrero" y ha agradecido la colaboración de las mutuas y de los colegios de médicos.

Por otro lado, ha vuelto a rechazar la "'fake new'" del despido de sanitarios por mensaje afirmando que "aquí no se despidió a nadie por Whatsapp". Ha recordado que se han prorrogado 6.600 contratos de refuerzo COVID y que serán estructurales, "el mayor incremento de plazas de la historia en la Comunitat".

Así, tras recordar que las bolsas están "literalmente vacías", la consellera ha espetado al PP y a Ciudadanos que recibiría "con los brazos abiertos a los 8.000 profesionales de Andalucía que han dejado en la calle". También ha subrayado a la ciudadanía que el personal realiza un trabajo "ingente" en los centros de salud aunque ahora sea difícil acceder o contactar con el médico de cabecera.

LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

Entre la oposición, José Juan Zaplana (PP) ha reiterado que ve a Barceló "incapacitada" para seguir gestionando la pandemia y ha asegurado que no serán las últimas sentencias contra la Conselleria. "Su tiempo se acabó hace mucho, no ha estado a la altura y debe dimitir por responsabilidad política", ha espetado.

También la síndica de Cs, Ruth Merino, ha instado a la consellera a dimitir y "pedir perdón de verdad a los sanitarios en lugar de ligeras disculpas" tras las sentencias y la "improvisación constante" en la gestión de la pandemia.

Y la portavoz de Vox, Ana Vega, ha reprochado a Barceló que comparezca para exponer "las reformas estructurales que no llegan" a pesar de las dos condenas. "Tras seis olas que han dejado más de 8.000 fallecidos, estamos en el punto de partida", ha advertido, y le ha preguntado "qué ha estado haciendo estos 22 meses".

Entre los grupos del Botànic, Carles Esteve (Compromís) ha instado a que los protocolos COVID afecten "lo mínimo posible" y ha asegurado a Barceló que cuenta con el apoyo de la coalición. Y como síndica de UP, Pila Lima ha agradecido su "honestidad" y ha coincidido en que "la sanidad pública todavía está herida de muerte" por los anteriores recortes.

En sus réplicas, Ana Barceló ha instado a la oposición a dejar la "sobreactuación", algo que ella entiende como política porque ha estado mucho tiempo como diputada, de buscar el "titular fácil" y de infundir "miedo y desconfianza". "Lo que hay es una presión asistencial, no un caos", ha aseverado, para defender que los sanitarios están "muy bien organizados internamente".

Y en general ha defendido que "la voluntad inequívoca de la Conselleria ha sido siempre proteger la salud". "Con errores, claro que sí; con algún acierto, pero siempre lo hemos hecho dedicando cuerpo, corazón y alma para que esta pandemia afectara lo menos posible a la población valenciana", ha rematado.