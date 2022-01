La 57 Fira del Llibre de València se celebrarà del 28 d'abril al 8 de maig de 2022

Així mateix, aquest dimarts s'ha obert també el termini de presentació de sol·licituds de participació com a expositor fins al 4 de febrer. En la web i xarxes socials de la Fira del Llibre de València es pot trobar tota la informació relativa i els requisits per a participar com a expositor.

La passada Fira del Llibre de València, que es va celebrar del 14 al 24 d'octubre en Vivers, va discórrer en una data no habitual a causa que la situació de la pandèmia del Covid-19 a l'abril de 2021 va obligar a ajornar-la fins a la tardor. Va tindre una valoració positiva de vendes i assistència, ja que va recuperar les xifres de la 54 Fira del Llibre celebrada en 2019, l'última abans de la pandèmia.

Açò mateix s'espera en aquesta 57 Fira del Llibre de València que tornarà a les dates habituals i que encara ho farà amb les mesures d'higiene i seguretat per al covid-19 i que es concretaran més endavant en col·laboració amb les entitats públiques, segons el certamen.

A més, es preveu fer públic el cartell de la 57 Fira del Llibre de València i el seu autor en les pròximes setmanes. Pròximament es publicaran també les activitats escolars de la Fira, així com el termini de sol·licituds per als col·legis i instituts de la província de València i la Comunitat.