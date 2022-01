La M.O.D.A., Dorian, Carlos Sadness, Cariño y Tu Otra Bonita se sumen al Festival de les Arts de València

Els nous noms compartiran escenari amb altres bandes ja anunciades prèviament, entre les quals figuren Love of Lesbian, Lori Meyers, Sen Senra, Ciudad Jara, Miss Caffeina i Ginebras.

Els responsables de la trobada musical van posar a la venda al desembre un nombre d'abonaments limitat.

El Festival de les Arts va tornar al novembre a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per a celebrar la seua sisena edició, la "més especial i increïble" fins al moment, ja que va tornar a reunir a milers de persones després dels efectes causats per la pandèmia de covid. Ara, prepara una nova cita per al pròxim mes de juny i continuarà anunciat artistes.