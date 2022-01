Cvirus.- Els metges de salut pública exigeixen control d'aforaments i de l'oci nocturn per a atallar la sisena onada

La Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública (SVMPSP) ha tornat a exigir aquest dimarts al Consell mesures per a disminuir els contactes socials en ambients tancats per a controlar una sisena onada que ha generat una incidència de casos "sense precedents" per no haver-les aplicat en Nadal. Entre elles, demana restriccions d'aforament a grans esdeveniments, a les reunions familiars massives, l'assistència controlada a locals tancats d'oci i limitacions d'horari en l'oci nocturn.