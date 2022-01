À Punt i universitats valencianes busquen talent audiovisual en la quarta edició de la seua pitching

En aquesta ocasió, després de dos anys condicionats per la pandèmia, s'ha dissenyat una edició totalment presencial amb els ingredients clàssics de la cita: presentació de projectes davant una taula d'experts t expertes, punts de trobada per al sector audiovisual i les seues associacions representatives, espais segurs per a les reunions bilaterals entre els equips universitaris que han presentat els projectes i els productors interessats, entre uns altres.

En la iniciativa participen la Universitat Cardenal Herrera-CEU, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández d'Elx i la Universitat Jaume I de Castelló.

L'objectiu del Pitching de l'Audiovisual Valencià és posar en contacte el talent creatiu de l'alumnat universitari amb el sector audiovisual, tant privat com a públic. Així estaran convidats a assistir productores, distribuïdores i plataformes multimèdia.

A més, en aquesta quarta edició, es valorarà especialment l'originalitat i la novetat, al costat de la qualitat formal i el tractament narratiu.

Els projectes es poden presentar a les universitats fins al dia 8 de maig, segons les bases publicades. Els organitzadors valoren de manera "molt positiva el creixement en la participació en cadascuna de les edicions convocades". De fet, en la primera es van presentar 22 projectes de 91 estudiants i en la del 2021 ja van arribar als 45 projectes i 184 estudiants, detallen.