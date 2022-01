Erial.- La jutgessa que investiga Zaplana proposa prorrogar la instrucció sis mesos més

Així es desprèn de l'escrit, al que ha tingut accés Europa Press, dictat pel Jutjat d'Instrucció número 8 de València, en el qual s'investiga el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servici d'ITV i el Pla Eòlic Valencià.

La magistrada indica en el seu escrit que vist l'estat de les actuacions i atés que encara queda per analitzar tota la documentació intervinguda de noves proves obtingudes en la causa, considera "necessari" una pròrroga de la investigació altres sis mesos més -ja es va allargar al juliol de 2021-.

Enfront d'aquesta proposta, la majoria de les defenses, inclosa la d'Eduardo Zaplana, s'han oposat, segons ha pogut saber Europa Press.

DESPESES MÈDIQUES I IMPOSTOS

D'altra banda, el jutjat té pendent pronunciar-se sobre una de les últimes peticions efectuades per la defensa de Zaplana relacionada amb el desbloqueig de les seues pòlisses d'assegurança per a afrontar els gastos mèdics derivats de la seua malaltia -leucèmia- i d'una pneumònia com a conseqüència de la Covid-19. En total, l'investigat va presentar el jutjat factures per import de 9.060 euros, totes corresponents a 2021.

Després d'obrir-se el procediment i la detenció de l'exministre al maig de 2018, el jutjat va ordenar el bloqueig de comptes i productes de qualsevol tipus oberts a nom de Zaplana, bé com a titular o bé com autoritzat.

A les despeses mèdiques de Zaplana se sumen unes altres com el pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Impost sobre Béns Immobles d'una vivenda seua, la quantitat total de la qual ascendeix a 3.214,33 euros.

Atés que l'Audiència, en una resolució, va al·ludir al possible desbloqueig de fons per a atendre "determinades obligacions contractuals per a evitar perjuís irreparables", la defensa de Zaplana va sol·licitar el desbloqueig dels fons per a atendre obligacions fiscals i l'avançament del pagament de les prestacions derivades del segur de Telefónica. Ara ha de pronunciar-se el jutjat.