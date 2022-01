Ortega Cano rechaza las cajas que le mandó Rocío Carrasco y Gloria Camila desvela, entre lágrimas, el motivo

Después de que Rocío Carrasco se reencontrara con los objetos de su madre, Rocío Jurado, la hija de 'la más grande' decidió que las cosas que pertenecían a José Ortega Cano, José Fernando y Gloria Camila las tuvieran ellos, por lo que se las hizo llegar por mensajería.

Sin embargo, se ha encontrado con algo que no esperaba, y es que el diestro rechazó recibir los objetivos que le corresponden. Después de un cierto revuelo, la propia hermana de la protagonista de la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva dio los motivos por los que su padre no aceptó las cajas donde se guardaban todos esos recuerdos.

Según contó en Ya son las ocho la joven, el torero no se encontraba en casa cuando llegó el repartidor, que llegó con "unas 30 o 40 cajas". Una vez en casa, el diestro llamó a su abogado para pedirle opinión sobre qué hacer.

El abogado de la familia recomendó a Ortega Cano no recibir el envío para que no hubiese "malentendidos", explicó Gloria Camila, que lanzó una petición a su hermana.

"Al igual que ha llamado a mi tío para preguntarle que por qué no hemos cogido las cajas, podía haberme llamado a mí o a mi padre para decirnos que iba a mandarnos treinta cajas", confiesa dolida y entre lágrimas Gloria. "Si de verdad quieres darnos las cosas, las cosas se hacen bien", dijo.

Preguntada por cómo no son capaces de hablar de hermana a hermana, aseguró. "Como yo sé que no soy culpable de que ella dejase de hablar con nosotros, no me pertenece a mí esa llamada. Le doy el tiempo que ella quiera y necesite para que el día de mañana, si quiere, pues…", zanjó.