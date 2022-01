'La Maskletà', nova sèrie musical setmanal en la web d'À Punt per a viatjar a l'underground dels 90

'La Maskletà' és un espai cultural que, al llarg de huit capítols d'uns 25 minuts, explica com va ser el moviment underground que va sorgir en 90 al voltant dels fanzins i la música. El programa està presentat per Nerea Sanfe ('À Punt Directe', 'Això no és normal') i estarà disponible a partir del 20 de gener.

"Està creada per a tots els públics, per als quals com jo acabaran descobrint tota la història musical de la nostra terra i per als amants de cada gènere musical que tractarem en aquesta aventura", explica la presentadora a través d'un comunicat de la radiotelevisió valenciana.

El primer capítol estarà dedicat al hip-hop. El raper Nach i el seu productor Fran Cañas recorden la seua trajectòria de 25 anys i els seus inicis, a més d'avançar els nous projectes musicals.

I és que aquest espai és un viatge en el temps que repassa l'escena musical valenciana de les dècades de 1990 i 2000 amb entrevistes de la mà de Nerea Sanfe i Jorge Villar, creador de 'La Maskletà', un fanzín ja mític i essencial per a l'impuls de molts dels grups musicals i la indústria que els envolta que van arrancar en la dècada dels 90 a Alacant i es van estendre per la Comunitat.

D'UN FANZIN A UN PUB A ALACANT

'La Maskletà' estava dirigida per Jorge Vilar, que tenia també un pub amb el mateix nom a Alacant, un local que era el lloc de reunions de tota la moguda musical de la zona. Alguns dels artistes que apareixien entrevistats en els primers exemplars del fanzín, que en aquell moment eren uns complets desconeguts, continuen sent 25 anys després referents en els seus estils, com el cas evident de Nach en hip-hop, però també de bandes com a Disidencia, Banda Jachís, Overlife o músics com Blai que va acabar sent part de Ktulu o Def Con Dos".

"Els fanzins es realitzaven d'una forma quasi artesana, amb escassos mitjans: es maquetaven retallant i enganxant, es fotocopiaven amb una qualitat bastant lamentable, i es distribuïen a mà", recorda el creador de 'La Maskletà'.

Els primers números es distribuïen puntualment cada primer de mes i totes les entrevistes es van realitzar en persona, en els bars de l'escena, en les proves de so dels concerts o en els locals d'assaig de les bandes. Posteriorment, la influència es va amplificar en convertir-se en un pub en la Ruta de la Madera d'Alacant (1998-2001), que feia les funcions de centre social de l'escena alternativa, i per una segona etapa elaborada per a impremta, a tot color i amb un tiratge de més de 10.000 exemplars.

En la direcció del projecte està el cineasta Manuel Galipienso, que ha dirigit documentals, curtmetratges i llargmetratges de ficció amb actors reconeguts internacionalment, com Javier Gutiérrez, guanyador de dos premis Goya.

En definitiva, 'La Maskletà' és un programa que recupera l'essència de l'escena musical dels anys 90 a la Comunitat, concebuda com una web sèrie". "Com a cineasta vaig tindre clar des del principi que volia mantindre la qualitat cinematogràfica cuidant molt la fotografia, el so, l'escenografia... amb el propòsit de marcar la diferència amb altres programes i produccions destinades a web", assenyala el cineasta.

"No obstant açò, allò que més em preocupava era comptar amb un bon presentador o presentadora de programa que sabera conduir els convidats sense haver de tallar la gravació després de cada resposta per a corregir i aconseguir un resultat més natural, més orgànic. Però gens més conéixer Nerea Sanfe i el seu savoir faire vaig saber que tot eixiria bé. Aconseguim un ambient relaxat, distès i amb converses fluïdes en cada capítol", ressalta.

Aquesta producció "100% alacantina" trasllada, a través de les imatges i entrevistes, a un moment cultural que moltes persones encara recorden amb certa nostàlgia. Des del punt de vista de l'entreteniment, 'La Maskletà' servirà per a connectar generacions diferents: les actuals, totalment digitals, i les dels seus pares, més analògiques i amb una manera diferent d'entendre i concebre la música.