CSIF acusa Sanitat de "falta de transparència" en places de Salut Pública en convocar-les sense bibliografia

Davant açò, el sindicat ha demanat a l'Administració que revise totes les convocatòries publicades en les quals no apareixen aquests extrems.

La central sindical ha tramitat aquesta sol·licitud després de la convocatòria recent de places de 22 categories de Salut Pública en les ofertes públiques d'ocupació (OPE) de 2017 i 2018 sense incloure aquestes dades.

Conselleria ha publicat les resolucions de la convocatòria i categories de Salut Pública, Inspecció i Administració Sanitària. Eixa relació de places inclou des de metge a farmacèutic, tècnic de laboratori, anàlisi epidemiològica, infermeria, especialista en Salut Pública o auxiliar, així fins a arribar a 22 categories.

La central sindical ha recalcat la "importància" de la Salut Pública, "imprescindible en una situació de pandèmia mundial com l'actual", tal com explica en el seu escrit.

Referent a açò ha especificat que els seus professionals "exerceixen tasques fonamentals com a rastreig o elaboració d'estadístiques" i ha reclamat un "accés a aquestes places amb transparència" ja que, com ha denunciat, "mentre que en les categories estatutàries figura la corresponent bibliografia general i específica, en les de Salut Pública, Inspecció, Administració i Gestió Sanitària, no ho fa".

Aquesta circumstància impedeix que els qui vullguen optar aquestes últimes places sàpien concretament quines fonts bibliogràfiques han d'estudiar.