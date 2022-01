IMED València crea una unitat de càncer ginecològic i cirurgia d'alta complexitat

Els doctors Minig i Zorrero compten amb diversos anys de trajectòria en IMED València, la qual cosa els ha permès organitzar i desenvolupar aquesta unitat que "naix com a referent" a la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la cirurgia ginecològica de màxim nivell i pretén convertir-se també en referència nacional a nivell docent i d'investigació.

En aquest sentit, els doctors porten anys formant a altres professionals que acudeixen tant des de diversos punts d'Espanya com de l'exterior, per a millorar el seu acompliment en cirurgies laparoscòpiques i cirurgia robòtica principalment.

Tots dos doctors són experts en el tractament integral i multidisciplinari del càncer en els diferents òrgans de l'aparell reproductor femení com el càncer d'ovari avançat amb carcinomatosi peritoneal, càncer de cérvix, quists d'ovari, miomes uterins, prolapses genitals, endometriosis, càncer d'endometri, càncer de cérvix, càncer d'úter i càncer de vagina i vulva. La unitat ofereix el tractament quirúrgic a través de cirurgies mini-invasives tant laparoscòpiques com a robòtiques amb Da Vinci, aportant en tots dos casos grans avantatges per a la pacient en reduir tant els temps de recuperació post operatoria com d'ingrés hospitalari.

Els doctors Minig i Zorrero treballen integrats en un equip quirúrgic que inclou cirurgians generals, anestesistes, cirurgians de tòrax i vasculars, uròlegs, mèdics intensivistes i especialistes en medicina interna; juntament amb un equip d'instrumentistes i infermeres especialment entrenats tant per a l'execució com per a garantir una segura recuperació després d'aquests procediments d'alta complexitat.

Actualment, tracten pacients provinents tant d'Espanya com de diversos països de l'estranger.