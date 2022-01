El preu del lloguer a la Comunitat va baixar un 10,2% al desembre en relació amb 2020, segons pisos.com

Al desembre, la Comunitat va ser l'octava autonomia amb la mensualitat més barata per als llogaters, per darrere de Castella i Lleó (4,55 €/m2). A Espanya, el pis tipus de lloguer a Espanya va tindre al desembre un preu mitjà de 9,98 euros per metre quadrat, la qual cosa suposa una pujada mensual del 0,71%, trimestral de l'1,73%, semestral del 3,63% i interanual de l'1,14%.

Per províncies, València es va posicionar com l'onzena capital espanyola més cara, ja que mensualment (+1,7%) va ser l'única província de la Comunitat que va pujar. Castelló (-2,64%) va ser la setena que més va baixar del país i Alacant (-1,63%) va contindre el seu ajust.

Interanualment, Castelló (+2,09%) va créixer en solitari, Alacant (-16,21%) va llançar la segona devaluació nacional més intensa i València (-6,91%) va anotar un descens intermedi. Amb 7,19 euros per metre quadrat al desembre de 2021, València va ser la desé quarta província més cara d'Espanya. Castelló, amb 5,16 euros, va ser la província més assequible de l'autonomia.

Quant a les capitals valencianes, la ciutat de València (+1,56%) va registrar la pujada mensual més intensa de l'autonomia. Alacant (+0,24%) va pujar de forma continguda i Castelló de la Plana (-1,97%) es va ajustar moderadament.

ALACANT, QUARTA CAPITAL ESPANYOLA QUE MÉS VA PUJAR

D'un any a un altre, Alacant (+11,81%) va ser la quarta capital espanyola que més va créixer, València (+9,96%) la sisena i Castelló de la Plana (-1,22%) va ajustar el preu del lloguer de forma continguda. En l'apartat de preus, València (9,96 €/m2) va ser l'onzena capital espanyola més cara en lloguer i Castelló de la Plana (6,93 €/m2) la més assequible de la regió.

Com a balanç, al llarg de 2021, el mercat el lloguer ha ajustat els seus preus, una tendència que podria encallar-se de cara a enguany. "La pandèmia va promoure la negociació a la baixa de les rendes, al mateix temps que bona part de la demanda tradicional com els estudiants van tornar a casa dels seus pares", explica Ferran Font com a director d'Estudis de 'pisos.com'.

Paral·lelament, els potencials compradors amb estalvi i solvència que vivien de lloguer van donar el salt a la propietat aprofitant el finançament barat i el creixement progressiu dels preus de l'habitatge. L'abaratiment de les rendes també s'ha vist motivat per l'assimilació per part del lloguer residencial de vivendes heretades i turístiques.

Aquest escenari, segons el parer del portal immobiliari, podria donar una bolcada en 2022: "La plusvàlua que genera la venda en aquests moments de gran pressió compradora és molt interessant, per la qual cosa part de l'oferta de lloguer podria fer-se líquida i desaparéixer de l'inventari actual".

D'altra banda, des de 'pisos.com' al·ludeixen a les mesures "intervencionistes" de la futura Llei d'Habitatge d'Espanya, en considerar que anticiparien una pujada prèvia a l'entrada en vigor de les limitacions anunciades pel Govern per a mantindre la rendibilitat en un context econòmic inflacionista.