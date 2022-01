El Consell Local de Comerç de València votarà aquest dimarts si s'obri el dissabte de Sant Vicent

Segons fonts municipals, el sector comercial i de l'hoteleria ha demanat aquesta obertura extraordinària no prevista en el calendari laboral de 2022: tant les associacions comercials com les de consumidors, els mercats, els comerços del centre històric, la Cambra de comerç, la patronal CEV i l'Associació Nacional Grans d'empreses de Distribució (ANGED).

Per la seua banda, els sindicats amb representació en el consell proposen que se substituïsca el festiu d'aquest dissabte per un altre diumenge d'obertura no obligatòria, una petició que també es decidirà en la sessió d'aquest dimarts.

En no ser un festiu previst, si el dissabte 22 és considerat dia d'obertura hauria de substituir-se per un altre diumenge al llarg de 2022 perquè els treballadors puguen gaudir de la jornada de descans que els correspon, expliquen des de la Regidoria de Comerç a Europa Press.

Al novembre, l'Observatori de Comerç Valencià va aprovar els 11 dies d'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius durant tot l'any en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

Aquests són els festius i diumenges hàbils previstos per a l'obertura comercial a la Comunitat Valenciana: el 19 de març i el 15 d'agost per acumulació de dos festius seguits; el 9 de gener i el 3 de juliol per correspondre a períodes tradicionals de rebaixes; el 10, 14 i 17 d'abril per coincidir amb dates de gran afluència turística; el 27 de novembre, el 6 i 18 de desembre i el 2 de gener per la campanya de Nadal i Reis.