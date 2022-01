Compromís insta al PP a "pedir perdón" tras la absolución en el 'caso de los sobres': "Buscaba hacer daño"

El representante de la coalición ha asegurado, en un comunicado, que, "de nuevo, la Justicia ha hablado y nos ha dado la razón", al tiempo que ha criticado que el PP "busca hacer creer que todos somos como ellos, pero no es cierto". "Ha quedado demostrado que la acusación no era cierta y que el PP solo buscaba hacer daño en Compromís, que somos la principal fuerza de izquierdas de Castelló", ha subrayado.

En este sentido, ha animado a la derecha a "tomar conciencia del mal hecho a estas personas" y ha instado a los 'populares' a "pedir perdón por las acusaciones falsas", al tiempo que ha criticado la "falta de ética demostrada por el PP a la hora de utilizar la justicia interesadamente".

"Esperamos una disculpa pública del Partido Popular y Pérez-Macian que ayude a restaurar el buen nombre de estas personalidades y que compense, aunque solo en parte, el sufrimiento de los últimos años", ha afirmado.

El secretario autonómico de Empleo y exedil en el Ayuntamiento de Castelló, Enric Nomdedéu, así como la exvicealcaldesa, Ali Brancal, y el exasesor de Compromís Miquel Torres, han resultado absueltos este viernes en el llamado 'caso de los sobres'.

La Audiencia de Castellón ha acogido esta semana el juicio y el jurado popular ha emitido este viernes un veredicto -por siete votos a favor y dos en contra- de no culpabilidad para los tres acusados por el delito de malversación. En el caso de Nomdedéu también se le declara no culpable de falsedad documental. Posteriormente, el magistrado ha leído in voce la sentencia absolutoria.

La causa tenía origen en una querella del PP por el supuesto uso del servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014. La Fiscalía había pedido la absolución.