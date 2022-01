La llibreria LliG posa a la venda la novel·la del Premi de Narrativa Eròtica Luis García-Berlanga

Aquest premi de narrativa va ser convocat per la Generalitat, de forma extraordinària, dins dels actes commemoratius de l'Any Berlanga que va declarar el Consell per a reconéixer la figura del valencià i la seua contribució al cinema espanyol.

'La habitación' narra la vida d'una dona que viu en una apatia constant després d'un divorci i la frenètica vida de la maternitat. Un dia, enmig de tota eixa insatisfacció, rep un correu electrònic inesperat que posarà la seua vida del revés.

És una història de dolor i superació, d'històries d'amor inacabades que viatgen al llarg del temps, explica la Conselleria de Cultura en un comunicat.

L'autora, Carmen Andreu Balbastre (València, 1984), resideix a Mislata. Va estudiar Fisioteràpia en el Ceu San Pablo i ha compaginat sempre la seua tasca sanitària amb el seu amor per la literatura.

Guanyadora de concursos literaris en edat escolar, entre els quals el més destacat va ser el Certamen Cristófol Aguado d'Aldaia en el 2001, ha seguit escrivint i publicant en plataformes com Blogspot i Instagram, sempre sota un pseudònim. En 2021 decideix presentar-se, amb la seua firma, al Concurs de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga.

La novel·la es presentarà el pròxim 24 de gener, a les 19.00 hores, en la sala de la Filmoteca Valenciana que porta el nom del cineasta.

L'elecció del premi es va donar a conéixer el passat mes de novembre per part del jurat, compost per Fernando Delgado, Luis García Montero, Máximo Huerta, Susana Fortes i Bàrbara Blasco.

DISTRIBUCIÓ EN BIBLIOTEQUES

L'obra es distribuirà per les biblioteques de la Comunitat Valenciana, s'enviarà als instituts Cervantes que tenen biblioteques i a les universitats europees on hi ha lectorats de valencià mitjançant el conveni amb l'Institut Ramon Llull.

També es podrà adquirir en la llibreria de la Generalitat LliG, que és la distribuïdora oficial on s'han de dirigir les llibreries que vullguen vendre el llibre.

