Nuria Martín comparte "su drama" con su dedo gordo: "Ha causado baja temporal, pero se recuperará pronto"

Nuria Marín ha tenido que hacer frente a un problema de salud de lo más inusual en los últimos. Así lo ha comentado en sus redes sociales, donde a menudo comparte con sus 170.000 seguidores sus problemas más personales.

"Hay un drama", ha confesado en este caso al mostrar en sus historias unas fotos de sus pies con unas botas blancas. Hace unos días encontró un "hematoma brutal" en el dedo gordo de su pie cuando se retiró el pintauñas.

"¿Cómo me lo he hecho? No sé, pero hoy casi no puedo apoyar el pie en el suelo", ha relatado de camino al podólogo de urgencia. "Rezad por mi dedo gordo", pedía bromeando.

Historia de la presentadora Nuria Marín. NURIASECRET / INSTAGRAM

Finalmente, parece que la causa no es grave aunque Marín necesita reposar. La causante de todo, sorprendentemente, es la "bota divina" que enseñaba en las imágenes. La compró hace poco y, a pesar de ser una talla más grande, ha causado el moratón.

"Me ha limpiado los canales de la uña y me ha dicho que si empeora es por la bota", ha añadido asegurando que su dedo "sobrevivirá". Ha sido completamente vendado causando "baja temporal": "Se recupera en cero coma".

La presentadora ya va de camino a los estudios de Telecinco, ha comentado hace poco en su perfil, por lo que parece que el periodo de convalecencia ya ha terminado.