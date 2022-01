Absueltos Enric Nomdedéu, Ali Brancal y Miquel Torres en el 'caso de los sobres'

La Audiencia de Castellón ha acogido esta semana el juicio y el jurado popular ha emitido este viernes un veredicto -por siete votos a favor y dos en contra- de no culpabilidad para los tres acusados por el delito de malversación. En el caso de Nomdedéu también se le declara no culpable de falsedad documental. Posteriormente, el magistrado ha leído in voce la sentencia absolutoria.

La causa tenía origen en una querella del PP por el supuesto uso del servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014. La Fiscalía había pedido la absolución.

