Un comensal de 'First Dates' logra conquistar a su cita con una aparatosa caída: "Ha sido apoteósico"

Nunca una caída desde las escaleras de una de las mesas de First dates dio tanto juego. Alexandra Scarlett quiso conquistar a Pantodivah este jueves con una gran actuación, pero al final lo consiguió gracias a su aparatosa caída.

La primera en llegar fue la gaditana: "Para ser una diva hay que tener confianza, así se llega a todo el mundo", afirmó al llegar al local de Cuatro. Nada más ver a Matías Roure exclamó: "¡Si él quiere, le pongo un piso en la Gran Vía!".

"Te tenía apuntado en mi libro de citas con el nombre de Juan Antonio", señaló Carlos Sobera. "Detrás de todo este maquillaje, soy él, pero, habitualmente, me conocen como Alexandra Scarlett porque soy una drag", le respondió.

Alexandra Scarlett, en ‘First dates’. MEDIASET

A continuación, llegó su cita, Pantodivah: "Mi personaje lo cree cuando Isabel Pantoja estaba en la cárcel", explicó. Nada más ver a Alexandra comentó que "a nivel visual y estética es de mi rollo".

Ambos pasaron a cenar, pero la gaditana tenía preparada una sorpresa para su cita, ya que, en plena cena, la comensal se levantó de la mesa para intentar conquistar a Pantodivah con una actuación.

"Yo los shows los preparo como si fuera la Super Bowl, ahora, después que yo sea igual de bailarina o cantante que la gente que va allí es otra cosa. Yo en mi cabeza me monto el espectáculo, el videoclip y todo lo que tú quieras", afirmó.

Pero la actuación tuvo un final inesperado porque al subir las escaleras para llegar a la mesa donde le esperaba su cita, Alexandra Scarlett perdió el equilibro y protagonizó una aparatosa caída.

Caída de Alexandra Scarlett en ‘First dates’. MEDIASET

Aunque, aparentemente, no se hizo daño y pudo continuar con la cena, ese detalle logró conquistar definitivamente a su pareja de la noche: "Ha sido apoteósico, porque todas las grandes divas al final se han caído. Si no te has caído, no eres una de las grandes. Una fantasía".

Al final, Pantodivah sí que quiso tener una segunda cita con Alexandra Scarlett porque "hemos congeniado bastante", pero la gaditana, en cambio, no quiso volver a quedar de forma amorosa porque "somos muy iguales", pero sí en forma de amistad.