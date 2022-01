Ribó espera que el València CF "moga fitxa": "El que vull és que s'arregle aquest tema"

Ribó ha fet aquestes declaracions, en atenció a mitjans, després de la presentació del projecte guanyador del concurs del Jardí Trini Simó, en ser preguntat per la pròxima entrevista amb el president del club, Anil Murthy, i que el club li presentarà el seu projecte.

"El que vull fer és que açò s'arregle; vull ser molt positiu en aquest tema i hem demanat reiteradament al València CF que aquest tema s'ha d'arreglar", ha dit, perquè suposa "una imatge terrible per a la ciutat i negativa per al club i per a tothom".

Per aquest motiu, Ribó, que ha subratllat que en aquests moments el club té recursos econòmics, creu "imprescindible" que el València "moga fitxa". "Vull treballar en positiu amb el València i amb tots i no generar cap conflicte, però, una vegada més, li demane que, d'una vegada i per sempre, es pose a la feina i espere que el dia 18 em presente el projecte i ens puguem posar d'acord", ha conclòs.