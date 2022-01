Lester, en 'First Dates': "Mis padres intentaron inyectarme hormonas masculinas porque era muy femenino"

Lester Daniel acudió a First dates en busca del amor, pero antes de conocer a su cita, el nicaragüense le contó su historia personal a Carlos Sobera, que se quedó muy sorprendido de lo que había sufrido el comensal en el pasado.

"Mi madre y mi abuela fundaron una iglesia y mi padre era coronel del ejército nicaragüense. Para ellos los gays debían arder en el infierno", afirmó el joven. "A los 15 años le dije a mi padre que me gustaban los chicos, que no esperara ni novia ni nietos", añadió.

Pero ahí no acabó la historia de Lester: "Al enterarse me llevaron a una psicóloga y fue una etapa muy traumática para mí. Descubrí que estaba compinchada con mi madre para llevar la terapia de otra manera".

"Querían corregir mi sexualidad a toda costa, hasta el punto de que intentaron inyectarme hormonas masculinas porque decían que era muy femenino. Menos mal que una hermana de mi padre les frenó porque me iban a arruinar la vida", recordó.

Tras recibir los ánimos del presentador, Sobera acudió a recibir a la cita del nicaragüense, el ecuatoriano Stalin Rolando, que comentó su curioso nombre: "No soy comunista, pero no sé en qué estaban pensando mis padres para llamarme así", afirmó.

Tras conocerse ambos comensales en la barra del local de Cuatro, pasaron a una de las mesas para cenar y conocerse un poco más, mostrando su alegría por el acierto del programa de citarles: "Me gusta porque es latino", señaló Stalin sobre Lester.

Lester y Stalin, en ‘First Dates’. MEDIASET

Con Ateo de C. Tangana y Nathy Peluso de fondo, la pareja se puso a bailar junto al resto de comensales del restaurante, pero Stalin se quejó de que "los españoles no saben bailar", mientras que Lester admitió que "en el baile estuvimos muy reprimidos".

Al final, Lester no quiso tener una segunda cita con Stalin porque "no hemos tenido ni química ni feeling. No he visto en él la pareja que me gustaría para una relación". El ecuatoriano, por su parte, tampoco quiso volver a quedar.