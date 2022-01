Isa Pantoja, nueva colaboradora de 'Ya son las ocho'

Isa Pantoja, habitual tertuliana en El programa de Ana Rosa, se incorporará esta semana a Ya son las ocho como nueva colaboradora, tal y como ha informado Sonsoles Ónega en el arranque del programa.

La hija de Isabel Pantoja ha intervenido este martes en el programa a través de una videollamada: "Estaba supernerviosa. Aunque ya os conozco a todos, es un nuevo programa y tengo muchas ganas. Espero estar pronto por allí para veros a todos y para comentar y debatir, que le estoy cogiendo el gusto", ha avanzado.

Aprovechando su presencia en el programa, la joven ha opinado sobre la venta de la tonadillera del ático de Fuengirola: "Me estoy enterando ahora. Toda la información que tenéis es verdad, así que la venta también. Si es para algo bueno me alegro de que se haya vendido, porque mi madre quería vender algunas propiedades".

La cantante ha vendido dicha propiedad por 700.000 euros, algo que ha alegrado a su hija. "Le viene bien ahora mismo poner en venta propiedades que no usa. Lo mejor que puede hacer es desprenderse para hacer frente a sus pagos. Y si lo quiere hacer por gusto, que lo disfrute", ha explicado.

Además, la influencer también ha opinado sobre la actitud de su hermano, Kiko Rivera, hacia su familia: "Kiko está en una postura de que no quiere hacer las paces, se ve, todos lo sabemos. Lanza mensajes que pueden llegar a doler".

"No sé si él se siente bien cuando está solo y no sé hasta qué punto quiere llegar. Si esa es su decisión ojalá no se arrepienta cuando sea tarde", ha añadido al respecto.

En cuanto a la entrevista a Julián Muñoz que Telecinco estrenará de forma inminente, la joven ha asegurado que tiene ganas de compartir opiniones y de relatar algunas de las experiencias que ha vivido en primera persona con el exmarido de Isabel Pantoja.

"Probablemente, todavía me sorprenda de muchas cosas que va a contar", ha opinado, agradeciendo su cariño a sus compañeros y pidiéndoles que le pregunten de lo que quieran, pues piensa que es su trabajo como personaje público.