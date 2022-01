Una startup transforma patrimoni cultural en actius digitals d'inversió per a finançar la seua preservació

Es tracta de creacions certificades i intransferibles, que es comercialitzen com a actiu digital en plataformes de subhastes especialitzades que operen a nivell internacional.

A més de la subhasta de NTFs, I-Place Heritage obri la via a la participació ciutadana per a "apadrinar virtualment" el patrimoni construït i accedir a ell a través de l'adquisició de còpies digitalitzades, a manera de guies, rutes virtuals en 3D, catàlegs o souvenirs.

El fundador d'I-Place Heritage i de Baukunst Patrimonio Virtual, Adolfo Bartolomé Ibáñez, detalla que, amb aquestes tecnologies, s'ofereix a propietaris i gestors de béns patrimonials i culturals -com a ajuntaments i organitzacions, públiques i privades-, una solució d'"economia circular sobre el valor digital del patrimoni".

"Treballem en tres línies: preservació, divulgació i gestió digital. Preservem, a través de la creació de biblioteques tridimensionals del patrimoni -que permeten no només conservar-ho sinó, també, replicar-ho en cas de pèrdua o danys-; divulguem, a través de la transformació de la ciutat en una galeria d'art urbà, mitjançant aplicacions de realitat augmentada de caràcter innovador, usant les còpies digitals per a crear noves experiències per a la ciutadania, amb rutes virtuals, i gestionem el patrimoni, amb la transformació d'eixes còpies digitals en actius d'inversió social", explica l'emprenedor.

La startup ha desenvolupat una aplicació de tecnologies d'escalat i reproducció, aplicada a qualsevol tipus d'edifici, monument, obra d'art o objecte, les còpies digitals del qual queden emmagatzemades en 'biblioteques online'.

Entre els projectes ja desenvolupats, estan la digitalització del Cristo Redento o l'Escalera Selaron, dos dels monuments més visitats del Brasil, el Museu Arqueològic de Xelva, o un mural d'art urbà d'Elías Taño.