AMP.- Papi Robles, nova síndica de Compromís en Les Corts

Els 17 diputats de la formació s'han reunit aquest dimarts en l'edifici de grups parlamentaris de Les Corts, amb la presència de Ferri -qui deixa el parlament valencià per a tornar a la seua carrera professional- i de Vicent Marzà per videoconferència. També ha assistit Paco García, que prendrà la seua acta de diputat quan la deixe Ferri.

Robles, l'opció de Més Compromís, ha arribat acompanyada per la portaveu adjunta Aitana Mas (Iniciativa) -que també s'havia postulat com a candidata-, seguides per la majoria de membres del diputats del grup. Les dos han promès als mitjans que la reunió "seria ràpida" i així ha sigut, amb prou faenes 15 minuts després, han comparegut.

La nova síndica ha agraït al grup parlamentari el suport i ha defès que "canvia la cara visible, però Compromís no canvia". "Continuarem treballant en la mateixa línia que fins ara, ja que li queda molta vida a aquest Botànic del que aquest grup sempre ha sigut garant, i ho continuarà sent".

L'acord inclou que es mantindran els tres portaveus adjuntes actuals -Aitana Mas, Juan Ponce i Mònica Àlvaro- i que els diputats mantindran les àrees en les quals estaven treballant fins ara. La nova síndica ha insistit també en què no hi ha hagut diferències internes, "sinó debat", que és "molt enriquidor". "Compromís mai defuig el debat ni l'acord", ha remarcat.

Robles també ha augurat que treballarà "'requetebién'" amb Aitana Mas: "Sempre ens hem entès i sempre ens entendrem", ha agregat. La portaveu adjunta, al seu torn, ha remarcat que continuarà al costat de la nova síndica "traslladant la seua experiència i amb tota la normalitat".

Mas ha insistit que es va posar a la disposició del grup per a ser síndica en un "exercici de responsabilitat". "Jo sempre m'he oferit, però hi ha hagut una xarrada, una candidatura i una proposta i l'hem acceptat".

En aquest sentit, ha advocat per "deixar les aspiracions personals de banda" i ha considerat que "allò important" era remarcar que "el projecte de Compromís segueix estant a rescatar persones". "Faríem un flac favor si ens centràrem en persones i cares i no en projectes".