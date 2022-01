Cvirus.- Vox presenta un segon recurs contra l'ús del passaport COVID a la Comunitat Valenciana

En roda de premsa després de la junta de portaveus, ha denunciat que aquest passaport "no és una mesura de control sanitari i es pot comprovar per la quantitat de contagis a la Comunitat Valenciana després de les festes nadalenques". "Desgraciadament estem davant d'una mesura de control social i no sanitària", ha criticat.

Vega ha insistit que la "imposició" del certificat COVID és "una vulneració flagrant de drets fonamentals, del dret a la igualtat, a la intimitat i a la lliure circulació de persones". "Evidentment -ha advertit- és un assenyalament clar per part de la Generalitat a aquells que no volen vacunar-se existint la llibertat de vacunació a Espanya".

Pel seu costat, el president i portaveu adjunt del grup parlamentari, José Mª Llanos, ha explicat que Vox ha presentat una proposició no de llei (PNL) perquè el Consell inste la Fàbrica de Moneda i Timbre al fet que retire el segell en el qual afirma que el Tribunal de les Aigües es desenvolupa "íntegrament en català". També volen que la Generalitat emplace el Govern a exigir aquesta rectificació.