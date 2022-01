Av.- Papi Robles, nova síndica de Compromís en Les Corts

Els 17 diputats de la formació s'han reunit aquest dimarts en l'edifici de grups parlamentaris de Les Corts, amb la presència de Ferri -qui deixa el parlament valencià per a tornar a la seua carrera professional- i de Vicent Marzà per videoconferència.

Robles, l'opció de Més Compromís, ha arribat acompanyada per la portaveu adjunta Aitana Mas (Iniciativa) -que també s'havia postulat com a candidata-, seguides per la majoria de membres del diputats del grup. Les dos han promès als mitjans que la reunió "seria ràpida".

((Hi haurà ampliació))