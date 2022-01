Carles Cano, Albena Teatre i la Biblioteca de Cocentaina, Premis Fundació Bromera 2022

Els guardons distingeixen a aquelles persones i entitats que, "gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l'entitat, com la promoció de la lectura i la difusió del valencià", explica la fundació en un comunicat.

L'acte d'entrega dels premis tindrà lloc el dissabte 26 de febrer, a les 12.00 hores, a Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València, on assistiran representants del món polític, cultural i educatiu, així com familiars i amics, que acompanyaran els guardonats i guardonades eixe dia.

Carles Cano és un dels escriptors de literatura infantil i juvenil més llegits de la Comunitat Valenciana, "un vividor de paraules que, gràcies a la seua passió per la narració oral, ha conreat un reeixit catàleg d'obres literàries -amb títols com 'Contes per a tot l'any' o 'El desbaratat conte dels fesols màgics'-.

Entusiasta de naixement, Carles Cano és "un contador d'històries, que de manera àgil i enlluernadora endinsa grans i menuts en un món màgic on regna la imaginació, la fantasia i la diversió", destaca l'organització.

En la modalitat col·lectiva, el guardó ha sigut per a Albena. Amb prop de 30 anys de trajectòria i amb el treball en equip que defenen els seus fundadors, Carles Alberola i Antoni Benavent, l'agrupació ha contribuït a visibilitzar la literatura valenciana.

En total, ha acumulat més de 50 premis, unes 3.000 representacions, més d'una desena de produccions televisives i el somni complit d'haver arribat al cinema. Amb èxits com 'Besos' o 'Spot' - al teatre-, i 'Autoindefinits' o 'Maniàtics', en la televisió, s'ha convertit en una referència al teatre i la televisió en valencià.

INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Finalment, la distinció de la modalitat d'institucions públiques és per a la Biblioteca de Cocentaina, una de les primeres a crear espais virtuals centrats en el món de la lectura. Blogs sobre poesia infantil i juvenil i il·lustració, podcasts on es parla de lectura i llibres, guies temàtiques per a famílies i un grapat d'activitats d'animació lectora defineixen el model de bones pràctiques dut a terme per l'equip de professionals de l'entitat.

Amb motiu de la sisena edició dels premis, s'ha editat un llibre que conté un perfil i una entrevista de Carles Cano feta per la periodista Lourdes Toledo i dos reportatges: un sobre Albena, escrit per Antoni Torreño, professor i escriptor, i un altre sobre la Biblioteca de Cocentaina, escrit per la catedràtica de la Universitat de València Gemma Lluch.