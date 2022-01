Recientemente, se la ha podido ver en las redes con pelucas rubias, blancas y rosas, de todas las longitudes. Pero finalmente, Sofía Suescun ha dado el paso y se ha hecho un radical cambio de look.

La influencer compartió la semana pasada con sus más de 1,3 millones de seguidores la drástica y definitiva decisión que había tomado: se ha cortado la coleta, literalmente.

Ahora, la hija de Maite Galdeano luce una media melena, cambiando por primera vez de peinado tras más de 6 años en televisión con su habitual pelo largo. Ahora está encantada con su nuevo look, al cual le aplicó este domingo un nuevo color castaño que se le irá aclarando poco a poco. Sin embargo, antes de hacérselo no estaba segura.

"¡No estoy preparada, no estoy preparada! Estoy sudando...", gritaba mientras el peluquero le estaba cortando la larga trenza que tenía hecha. "Lo estoy viendo muy corto. Me va a dar un infarto. Creo que me voy a desmayar".

"Me iba el corazón a mil", escribió la novia de Kiko Jiménez en su post de Instagram. "Año nuevo, y de verdad", puso en otra publicación, dando la bienvenida a un 2022 que empieza con cambios drásticos.

Tras teñírselo, de un castaño similar al que tenía, comentó que iría mostrando cómo se le iba aclarando. Después, no dudo en demostrar que estaba más que contenta con su nuevo peinado: "No entiendo cómo no me había cortado el pelo antes, estoy muy in love. Comodísimo, da igual que te despeines, todo el rato es guay".