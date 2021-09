María Patiño confirma el supuesto veto de Mediaset a Sofía Suescun

Uno de los temas de esta semana en los platós de Mediaset ha sido el supuesto veto de Sofía Suescun en la cadena después de haber sido una de sus mayores estrellas por su participación en varios realities.

Sin embargo, la joven rechazó una oferta de fichar por su agencia de representación y la cadena tomó la decisión de que no volviera a ninguno de los programas.

Una entrevista en una revista que ha realizado la ganadora de Gran Hermano 16 junto a su pareja, Kiko Jiménez, ha terminado de encender la mecha.

María Patiño ha sido la única de las trabajadoras de la cadena que ha confirmado en Sálvame este rumor que ha salido a la luz esta semana.

"Sofía Suescun está vetada en esta cadena y entiendo que esta es una forma de meterla en el mercado. Él sabe los motivos, cosa que yo desconocía hasta el día de ayer", declaró la periodista.

"¿Sabes lo que más me preocupa ahora, María? Lo que has comentado de que Sofía está vetada. ¿Puedes aclararlo?", respondió su novio, confirmando que "no tenía constancia" de ello.

La presentadora de Socialité fue muy contundente en su contestación ante esta pregunta que le dirigió, llamándole "cínico".

Este viernes, Alba Carrillo ha apoyado las declaraciones de su compañera, asegurando que tiene razón y Sofía desapareció de Telecinco porque ha sido vetada.