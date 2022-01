Adara Molinero ha mostrado en Instagram el tatuaje que se ha hecho en honor a su hijo Martín, fruto de su relación con Hugo Sierra. La ganadora de GH VIP 7 no está familiarizada con la tinta, pero en esta ocasión ha hecho una excepción.

"Me tatué el nombre de mi chiquitín", ha expresado este lunes la exazafata, de 28 años, en un vídeo donde aparece realizándose el tatuaje en el antebrazo izquierdo.

La exconcursante de Secret Story ha optado por lucir para siempre el nombre de su hijo en su piel. Para ello, se ha realizado un tatuaje diminuto donde se lee, con un trazo muy fino y pulcra caligrafía, "Martín" junto a un corazón.

No es la primera vez que Adara se tatúa, pues su primer tatuaje se lo hizo junto a Rodri Fuertes como muestra de su cariño. No obstante, tal y como ha aclarado en su último post, no piensa tatuarse más: "Ya no me hago más tatuajes".

Esta decisión ha alegrado a sus seguidores, que le han dado su aprobado con mensajes como "me encanta", "muy fino", "es precioso" o "discreto y fino, con unos detalles muy bonitos".