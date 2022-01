Detingudes onze persones per encobrir a l'acusat de matar la seua parella el dia de Nadal a Elx

20M EP

La Policia Nacional ha detingut en Alacant i Elx a 11 persones, set homes i quatre dones, per la seua presumpta implicació en el crim masclista d'una jove de 25 anys a les mans de la seua parella, de 21, ocorregut en el barri de Los Palmerales de la ciutat il·licitana el dia de Nadal. En concret, se'ls atribueix un delicte d'encobriment per donar cobertura i suport logístic al presumpte autor del crim i a alguns d'ells també se'ls investiga per tinença il·lícita d'armes i tràfic de drogues.