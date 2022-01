Puig descarta entrar en "discussions estèrils" sobre les macrogranges i advoca per augmentar la seguretat alimentària

Així ha valorat en roda de premsa les paraules de Garzón en defensa de la ramaderia intensiva, preguntat per les crítiques d'altres barons socialistes com els presidents de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, i Aragó, Javier Lambán.

Puig ha sostingut que "és un debat que està bandejat en una campanya electoral", la de Castella i Lleó del pròxim 13 de gener, i ho ha titlat d'"una espècie de maniqueisme absolut".

Dit açò, ha assegurat que coneix bé el sector i ha defès l'"alta qualitat" de la ramaderia valenciana i l'espanyola, destacant que l'important és mantindre la traçabilitat dels productes.

"Per descomptat, sóc partidari de l'agricultura i la ramaderia de la Comunitat Valenciana, que està molt arrelada en el terreny i no té a veure amb grans explotacions ni macrogranges", ha abundat.

Per a Puig, el fonamental és que en el sector primari prima la seguretat alimentària i que els productors disposen de recursos suficients, amb l'objectiu que es mantinga "eixa ramaderia tradicional" molt present a l'interior de la Comunitat.

Preguntat per si Garzón "fa mal" amb les seues declaracions, com va dir Page, ha insistit que "el que fa mal són les discussions estèrils que aboquen a una bipolarització i a un maniqueisme que no té a veure amb la realitat". "Els debats serens s'han de produir en un àmbit seré, per descomptat respectant els ramaders, però sent conscients que cal anar cap a produccions amb major seguretat alimentària; és allò lògic", ha asseverat.