Aída Nízar aclara su desaparición de Telecinco y carga contra la cadena: "No estoy vetada"

Durante años, Aída Nízar fue uno de los rostros más conocidos de Mediaset gracias a su participación en realities como Gran Hermano o GH VIP. La exconcursante alcanzó la fama gracias a su fuerte personalidad y no dejaba indiferente a nadie en los platós de televisión. Su desaparición de la pequeña pantalla ha sido objeto de análisis por algunos medios de comunicación, motivo por el que Nízar ha querido aclarar cuál es su situación con la cadena.

"No estoy vetada", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. Según la excolaboradora, el motivo por el que actualmente no trabaja en televisión es económico: "Sencillamente, trabajo por dinero y ahora mismo los cachés que pagan en Mediaset son irrisorios".

Nízar también se ha referido como "panda de peleles" a quienes siguen en la cadena y "que trabajan prácticamente sin cobrar, solo por dejarse ver y así poder decir trabajo en televisión".

En su opinión, "en la tele existen dos tipos de trabajadores: los yonkis de la TV que trabajan aun sin cobrar o cobrando migajas, y los que trabajamos por hacer millonarias a las cadenas y hacernos millonarios nosotros, ni más ni menos", ha espetado en la red social.

Tras la repercusión de este mensaje, Aída Nízar ha matizado que "jamás atacaría a quien me brindó la oportunidad de descubrir un mundo tan apasionante como es el de la televisión, ellos como empresa si tienen la fortuna de encontrarse a 'peleles' que aceptan 150 euros o incluso van completamente gratis, ole por la empresa", ha señalado.

Sin embargo, la exconcursante ha recordado que "antes nosotros cobrábamos unos 15.000 o más por intervención y a eso le sumas: dietas, transporte, chófer, brillantes maquilladores y peluqueros, estilistas, vestuario... Es decir, todo lo que conlleva ser estrella y contribuir al éxito de las cadenas que ganaban millones y millones con nuestras apariciones".

Por este motivo, ha vuelto a insistir que ella trabaja "por dinero y no para llenar nuestro ego diciendo 'trabajo en TV'... Porque os aseguro que se trata de trabajo, mero trabajo, y cuando me pongo delante de una televisión tanto mi familia como yo somos unos currantes implicados que lo damos todo".

Por último, ha vuelto a agradecer al equipo directivo de los programas de la cadena "porque cada vez que me han contratado me han pagado muchísimo dinero, exactamente el que merecía... Y eso, ahora, por esta panda de 'culi cagados' ya no sucede, fundamentalmente porque no lo valen ni logran esos índices de audiencia que nosotros, los Nízar, siempre hemos conseguido".