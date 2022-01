La Generalitat repara 32 habitatges del parc públic que destina a víctimes de violència de gènere en 2021

Les vivendes reparades es troben situades en els municipis de Paterna, Sagunt, Sollana, Alzira, Bétera, Carcaixent, Requena, Tavernes de la Valldigna, Beniarjó, Ontinyent, Sagunt, Utiel, Castalla, Elx, Ibi, Alcoi, Almoradí, El Campello, el Pinós, Torrevella, Castelló de la Plana, Benicarló, Borriana, Moncofa i Vila-real, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

La Conselleria ha establit una sèrie de mesures en matèria de vivenda per a "prioritzar" a les dones víctimes de violència de gènere quan requerisquen una solució habitacional de manera urgent. L'objectiu és donar solucions "immediates" a les afectades perquè no es vegen obligades a conviure amb el seu maltractador i puguen eixir d'eixe entorn "el més prompte possible".

En eixe sentit, el vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, ha destacat la necessitat d'establir aquest tipus de mesures per a les dones, ja que aquests habitatges "es converteixen en la porta d'eixida a una situació de violència que les posa en perill en el seu dia a dia i els impedeix aconseguir una plena integració en la societat".

De la mateixa manera, ha considerat que aquestes situacions "encara s'han agreujat més amb la pandèmia i com a administració pública tenim l'obligació de proporcionar una llar segura a aquestes dones i als seus fills perquè puguen reorientar les seues vides".

La reparació d'aquestes vivendes es realitza amb càrrec a la partida pressupostària de 500.000 euros que EVha té reservat a 'Inversió vivenda per a dones víctimes violència de gènere'.