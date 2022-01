Mig centenar d'informadors covid s'incorporaran a partir del dilluns a les estacions de Metrovalencia i el TRAM

FGV ha establit torns de matí, vesprada i de finalització de setmana per al personal adscrit a aquest servici, durant els quals vetlaran pel compliment, per part de les persones usuàries, dels servicis de transport, de les normes sanitàries en vigor, com l'ús obligatori de la mascareta i la distància interpersonal, així com de les recomanacions efectuades per les autoritats sanitàries, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Aquests 44 agents d'estacions de reforç per la COVID-19, que es contractaran durant sis mesos i que són integrants de la borsa de treball temporal de FGV, també participaran en les tasques de control d'aforament i recordaran normes i recomanacions, com utilitzar els dispensadors d'hidrogel en els vestíbuls de les estacions i a l'interior de les unitats de metro i tramvia.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha destacat que aquesta iniciativa té com a objectiu "garantir un transport públic segur a totes les persones que, després de les festes nadalenques, tornen a incorporar-se als seus treballs o reprenen les classes en els centres educatius de València i Alacant".

Espanya ha subratllat que FGV "torna a apostar per reforçar l'atenció als viatgers i viatgeres per a generar tranquil·litat, confiança i garantir que es complisquen totes les mesures i recomanacions sanitàries a l'hora d'utilitzar el transport públic".

Finalment, ha remarcat que aquest reforç de plantilla se sumarà a altres iniciatives vigents com el reforç de neteja en estacions, metres i tramvies o la possibilitat de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a les instal·lacions de Metrovalencia i el TRAM d'Alacant.