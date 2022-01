Agricultura convoca ajudes per un total 930.000 euros per a formació en activitats agroalimentàries

Aquesta convocatòria, que té caràcter plurianual per a 2022-2024, és susceptible d'ampliar-se fins a 1.490.000 euros. La mesura de formació té una dotació inicial de 3,5 milions que després de l'última modificació passarà a ser de quasi 5 milions d'euros per a tot el període de programació.

Amb aquesta proposta es busca augmentar la qualificació professional de les persones dedicades a les activitats agroalimentàries per a l'obtenció de productes de qualitat, l'ocupació de mètodes de producció compatibles amb el medi ambient i la conservació i millora del paisatge, ha detallat l'administració autonòmica.

Igualment, es pretén fomentar la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l'assentament de la població i el relleu generacional.

La directora general de Política Agrària Comuna (PAC), Maite Cháfer, ha assegurat que aquestes ajudes "tenen un gran interés entre el sector agrari" i ha indicat que "representen una oportunitat per a millorar la professionalització en el territori rural".

Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat Valenciana i altres entitats, totes elles sense ànim de lucre i directament relacionades amb el sector agroalimentari i el medi rural.

Aquestes entitats tindran un pla formatiu en el qual s'arrepleguen les actuacions subvencionables: cursos de formació, seminaris, tallers, visites tècniques i altres activitats formatives que contribuïsquen als objectius de la mesura.

S'estableix com a límit màxim de subvenció per beneficiari i fase d'execució de 100.000 euros. Així, no es pot superar el límit de 150.000 euros per any natural.