Chanel, de musical a Eurovisión: "En España cuesta ver que muchos artistas son actores, cantantes y bailarines"

Así es como se define ella misma en una entrevista concedida a Europa Press, donde explica que aplicará estas tres aptitudes para interpretar su canción "SloMo", una de las más movidas de la competición. "Es una canción para bailarla", subraya, pero citando a Paquita Salas, bromea: "Va a ser una actuación 360".

En el caso de Terrero, fue la canción quien la encontró a ella, a través del productor Tony Sánchez-Ohlsson, que la conocía de musicales que ha protagonizado como 'Flashdance': "En el momento que la escuché dije: 'Me gusta, me pega, me lo voy a gozar'". "Es una oportunidad que no podía dejar pasar, que de los cobardes no se ha escrito nada", remarca.

La artista, nacida en Cuba pero afincada en España desde su infancia, subraya el mensaje de "empoderamiento y fuerza" del tema. "Aquí llegó la mami con su corona y lo voy a perrear hasta el suelo todo", cuenta. Esta "corona" se la puede poner "cualquier persona", matiza.

Además del "spanglish muy fluido" de la canción, Terrero subraya el equipo de profesionales que está trabajando "durísimo, hasta las 3 de la mañana y madrugando" para preparar la candidatura. Entre los colaboradores está el compositor, Leroy Sánchez, que ya estuvo en Eurovisión 2021 como compositor del "Voy a quedarme" de Blas Cantó, y el coreógrafo Kyle Hanagami, conocido por su trabajo con cantantes de K-Pop.

"DISFRUTAR" LA PUESTA EN ESCENA

La preparación del show está obligándole a "coger fondo", por lo que está "haciendo cardio todos los días" mientras canta la canción, así como preparándose en el gimnasio y cogiendo fondo. "Va a ser una cosa muy guay, cuando ya pueda contar un poquito más voy a ser muy feliz, tengo la lengua ya mordida".

De aquí a Benidorm, Terrero busca llegar "a la puesta en escena de sobras" y "poder disfrutarla". Para ello, debe prepararse "física, psicológica y vocalmente", así como hacer "mucha promoción": "Mucho Twitter y mucho Instagram", comenta. Todo para que "el show brille".

"El proceso creativo siempre es lo que más me gusta, también en el caso de los musicales. Es lo más divertido, es cuando el arte está ahí 24/7, cuando se hacen los 'brainstormings'", explica la artista, aunque también reconoce: "Estoy diciendo cada dos por tres que quiero actuar ya, pero me dicen que disfrute del proceso".

Respecto a Eurovisión, Terrero afirma que su equipo "va a por todas", aunque ella recalca el "respeto" que le da el festival. "Ahora mismo mi primer escalón es Benidorm", donde promete un "show bien redondito, pulido y brillante" con el que "explote" la ciudad alicantina.

CARRERAS "COMPATIBLES"

Al 2022 Chanel Terrero entra con el sueño de emprender una carrera discográfica. "Es algo que siempre he soñado desde pequeña, estar en un escenario con tu música". "Me encantaría muchísimo", incide, aunque tampoco quiere "dejar" los musicales.

No obstante, combinar ambas carreras tiene sus complicaciones: "No sé hasta qué punto podré separarlo o que sean compatibles, pero no quiero borrarlo de mi vida del todo". "Muchos cantantes tienen sus carreras paralelas y no dejan de trabajar en ambas cosas", apunta.

Además, remarca el "orgullo" de venir de los musicales. "Creo que es uno de los trabajos más difíciles. La gente en general no es consciente de que tienes que dar el 100% todos los días de la semana. Es un trabajo muy exigente vocalmente", explica.

De cara al futuro, y aunque remarca que no le gusta "mirarse a largo plazo", cuenta que hace unos meses tenía la idea de mudarse a Estados Unidos. "Ahora no lo sé, no sé donde me veo, pero dónde sea, será bienvenido y lo viviré al máximo", augura.