Els animals de Bioparc protagonitzen una docu-sèrie en À Punt

Es tracta d'una nova proposta audiovisual de Discovery i Mediaset que permet veure el més desconegut i el "dia a dia" dels Bioparc de Fuengirola, València i Gijón i com treballen per a garantir el màxim benestar animal.

'Cròniques del Zoo' és un format innovador a Espanya, completament vivencial, que mostra totes les curiositats, anècdotes i complicacions que hi ha darrere del treball diari en aquests parcs que alberguen milers d'animals de centenars d'espècies.

Els moments més representatius, els comportaments més rars o divertits i tot el que sempre s'ha volgut conéixer d'espècies tan emblemàtiques com a goril·les, tigres o taurons tindran el seu protagonisme en els capítols, avança el parc de naturalesa.

Aquesta docu-sèrie acosta els espectadors a altres animals més desconeguts però verdaderes joies de la biodiversitat, per trobar-se en perill d'extinció, el futur de la qual depèn en part de l'intens treball conservacionista que es realitza als Bioparc.

Així explora la part més emocional i vocacional dels cuidadors, les seues pors i alegries, els seus problemes i metes i la seua relació amb els animals. També la "maquinària" que hi ha darrere, la qual cosa no es veu però fa possible la vida i és imprescindible per al benestar dels seus habitants: cuines especials per a preparar les dietes de centenars d'espècies, quiròfans i clíniques, protocols de seguretat per a conviure amb els grans depredadors o zones de quarantena.

I, per descomptat, tenen protagonisme els equips humans que ho fan possible. A través dels capítols es comprendran els reptes als quals s'enfronta aquest grup de persones i perfils diversos que comparteixen molta passió pel seu treball i grans dosis d'amor pels animals.

Un equip de llarga trajectòria avala la qualitat d'aquesta sèrie, dirigida per Fernando González Sitges, amb guions de Pablo Masía i Beltrán Parra i producció de Laura Casamayor. El director de l'àrea de documentals de Mediacrest, Gerardo Olivares, com a productor executiu, i la tecnologia audiovisual més avançada -càmeres submarines, robotitzades, de visió nocturna, càmeres d'alta velocitat i drons- mostren com mai abans el comportament de les espècies, convivint entre elles i els moments més emocionants d'aquest món desconegut fins ara.