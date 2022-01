Ir de un lado para otro es uno de los cometidos de los reporteros que, cada día, deben informar a la audiencia de las últimas noticias. Por ello, no es extraño que algunos de ellos sufran enormes despistes de cualquier tipo. No obstante, el caso de Mayka Navarro ha llamado especialmente la atención.

Tanto es así que El programa de Ana Rosa ha dedicado parte de su tiempo a que la periodista cuente qué le ocurrió hace unos días. "Fue hace tres días. Dejé la moto y un motorista retiró la suya para poder dejar yo la mía porque está fatal esto de aparcar motos en Barcelona", ha comenzado explicando la reportera.

"Dejo la moto, hago un par de compritas entre directo y directo y cuando regreso... ¿Y las llaves? Cogí el bolso y lo vacié entero en la calle y dije: 'nada, ya me las he vuelto a dejar'. Encontré que me habían dejado un papelito escondido", ha agregado Navarro.

Mensaje en mi moto…

GRACIAS 🙏🏻 pic.twitter.com/HBlaCM8fow — Mayka Navarro (@maykanavarro) January 4, 2022

La periodista ha apuntado que, además, cuando llegó a casa iba bastante cargada y se volvió a dejar las llaves puestas, "toda la puñetera noche", en el contacto del vehículo. "Al día siguiente, como había llovido, me vinieron a buscar en coche. Hice todos los directos y cuando volví ahí estaban las llaves puestas", ha explicado Mayka Navarro.

Patricia Pardo ha agregado: "Menos mal que eres maja y le caes bien a la gente, porque un poco desastre sí eres. Nosotros te queremos como eres y al final siempre estás en los directos. Al límite a veces, hay que decirlo, pero estar estás".

"Pues como hoy", ha confesado la reportera. "A menos cinco tenemos que estar aquí plantados, pues he llegado a menos siete", ha apuntado, entre risas. "Hay veces que nos llevas un poquito al límite, Mayka", ha comentado la presentadora, a lo que Navarro ha respondido que "eso es tensión".