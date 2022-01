AMP.- Consternació i condol de totes les formacions a la família de la xiqueta morta a Mislata

L'alcalde de la localitat, Carlos Fernández Bielsa (PSPV), assenyalava en xarxes socials que "no hi ha paraules de consol" per al succeït, que qualifica de "un verdader drama". "Un dia molt trist per a Mislata. Tot el suport i l'ànim a les famílies", afirma el primer edil.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha qualificat el succeït de "tragèdia" i ha enviat als familiars de la xiqueta morta les seues condolences i afecte "en aquests moments tan durs"."Seguim pendents de l'evolució de la xiqueta ingressada. Tot el suport a Mislata", apunta en un missatge en el seu compte de Twitter. El PSPV també ha traslladat el seu condol per la defunció de la xiqueta i ha expressat tot el seu suport a la família i pròxims.

Des del PPCV, el seu president, Carlos Mazón, i la síndica en Les Corts, María José Catalá, han mostrat la "tristesa absoluta per la defunció d'una de les xiquetes greument accidentades" a la Fira de Mislata i han traslladat el seu condol a familiars i amics "en aquestes dures hores".

En Cs, la síndica en Les Corts, Ruth Merino, ha expressat el seu dolor per l'accident i ha manat les seues condolences "en aquests durs moments a la família de la menor morta", mentre que la presidenta del partit, Inés Arrimadas, ha afirmat estar "sense paraules davant aquesta autèntica tragèdia".

"Costa imaginar alguna cosa més horrible que la pèrdua d'un fill. El meu més sincer condol als familiars de la menor morta a Mislata. Espere de cor que l'altra xiqueta ferida de gravetat es recupere prompte", ha indicat.

Per part d'EUPV d'Horta Sud han lamentat el desenllaç de l'accident, i han enviat el seu condol als familiars. Des de la formació s'apunta la necessitat d'aclarir responsabilitats després de les investigacions perquè les mesures de seguretat "han fallat".

Des de Podem Mislata han lamentat "profundament" l'ocorregut i enviat "el més profund dels condols a familiars i amics de la menor morta" i desitjat una ràpida recuperació a l'altra menor accidentada.

La formació exigeix a l'alcalde que estiga "a l'altura d'un municipi, com Mislata, i adopte les mesures adequades contra els responsables i realitze com més prompte millor una comissió d'investigació, perquè fets com aquest no tornen a succeir".

La coordinadora de la formació a la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, ha qualificat la notícia de "trista" i ha enviat el seu condol a la família: "Jugant una no ha de morir. Trista notícia. Caldrà determinar el grau de seguretat del castell unflable amb vent o sense vent. Esperem que l'altra xiqueta de 4 anys es recupere".