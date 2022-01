La Policia investiga l'agressió a un home, en coma des de la nit de Cap d'Any a l'hospital

Segons informa aquest dimecres Levante-EMV, la víctima, de 32 anys, va ser agredit a les portes d'una discoteca de València per un altre que li va propinar una punyada en el bescoll, que li hauria causat una hemorràgia cerebral.

En un primer moment, l'agredit no es va adonar de la gravetat de les seues lesions però, ja a la seua vivenda, va quedar inconscient i va ser traslladat a l'Hospital, on va ser intervingut quirúrgicament.

Segons fonts policials, la víctima suposadament no tenia cap relació amb l'agressor i va rebre el colp quan estava al carrer, per causes que s'estan investigant, per part d'un altre home encara sense identificar.