Cvirus.- Més de 49.000 persones van estar al desembre de baixa per Covid a la Comunitat, un 427% més que al novembre

Més de 49.000 persones van estar al desembre de baixa laboral per Covid-19 a la Comunitat Valenciana, una xifra que representa un 427 per cent més que en el mes de novembre, en el qual es van produir més de 9.300 baixes per aquest motiu, segons dades de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.