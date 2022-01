Cultura destina 3,1 milions en ajudes a la modernització i gestió d'infraestructures escèniques i musicals

L'import d'aquesta convocatòria ascendeix a 3.124.107 euros i servirà per a finançar projectes que tinguen com objecte la modernització dels sistemes digitals d'àudio i comunicacions en xarxa, els sistemes d'il·luminació digital, els sistemes de vídeo digital, els sistemes de gestió digital de maquinària escènica, les ferramentes i sistemes digitals de gestió artística i de producció d'espectacles i la modernització de les instal·lacions de les sales per a millorar l'eficiència i l'estalvi energètic.

S'entén com a infraestructures escèniques i musicals aquells centres culturals, o part dels mateixos, que les seues característiques són adequades per a la presentació d'espectacles escènics i concerts davant el públic, de manera estable i permanent, mitjançant l'actuació de grups, companyies o orquestres de caràcter professional, precisa la Genaralitat en un comunicat.

Podran optar a aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels immobles; els ens i els organismes creats per entitats locals, si tenen assignada la gestió de la infraestructura, i les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, gestores de les sales que estiguen radicades a la Comunitat Valenciana i en funcionament amb almenys 10 representacions, espectacles o concerts en la temporada 2020-2021.

El cost subvencionable de les inversions serà de fins el 180.000 euros i el termini per a executar les inversions i presentar la documentació justificativa finalitzarà el 20 de desembre de 2022.

Els detalls d'aquesta convocatòria s'han publicat en el DOGV (