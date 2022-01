Els metges valencians Manuel Miralles, Pedro Cavadas, Anna Lluch i Lucía Galán, entre els millors de la llista Forbes

En l'especialitat d'Angiologia i Cirurgia Vascular, la llista inclou el Dr. Manuel Miralles, que exerceix la seua tasca a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València; en Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora destaca el Dr. Pedro Cavadas (Hospital Nisa 9 d'Octubre de València); en Oncologia apareix la Dra. Anna María Lluch (Hospital Clínic Universitari de València) i en Pediatria la Dra. Lucía Galán (Quirónsalud Gran Alacant).

En la llista Forbes de 2021, publicada hui, figuren un total de 25 especialitats mèdic-quirúrgiques que van des de Cirurgia Toràcica, Oncologia, Otorinolaringologia, Hematologia o Cardiologia fins a Ginecologia i Obstetrícia, Oftalmologia, Endocrinologia, Pediatria o Neurologia, passant per Al·lergologia, Pneumologia, Traumatologia o Oncologia Radioterápica, entre unes altres.

En el llistat de Forbes figuren metges que desenvolupen la seua activitat en més de 60 centres públics i privats de gran part del territori espanyol.

A la Comunitat Valenciana destaquen quatre metges d'especialitats diferents que exercixen en centres com l'Hospital Clínic Universitari de València, l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, l'Hospital Nisa 9 d'octubre de València o el Quirónsalud Gran Alacant.

En l'especialitat d'Angiologia i Cirurgia Vascular, Forbes inclou el Dr. Manuel Miralles. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València (UV), es va formar en Angiología i Cirurgia Vascular en l'Hospital Princeps d'Espanya de Barcelona i va ser research fellow en la Washington University i clinical fellow in Vascular Surgery en el Barnes Hospital, les dos a EUA, allí va obtindre el certificat de l'Educational Commission for Foreign Medical Graduates.

Ha exercit com a metge adjunt en l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, en l'Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca i en l'Hospital del Mar de Barcelona.

Des de 2015 és cap de servici de la Unitat d'Angiologia i Cirurgia Vascular de l'Hospital La Fe de València i, des de 2008, professor associat en la UV i ha sigut membre del council de l'European Society of Vascular Surgery i de la Section and Board in Vascular Surgery de la Unió Europea d'Especialitats Mèdiques (UEMS).

Un altre nom que destaca, aquesta vegada en l'especialitat de Cirurgia Plàstica, Estètica i Reparadora, és el Dr. Pedro Cavadas. La seua Unitat de Microcirugia i Cirurgia Reconstructiva es troba en l'Hospital Nisa 9 octubre de València des de 2019. Al costat del seu equip de cirurgians plàstics, Cavadas duu a terme prop de 1.800 cirurgies a l'any, donant solucions a pacients considerats "inoperables" o que han quedat amb seqüeles molt difícilment reparables.

Així, Cavadas compta amb una trajectoria amb múltiples intervencions, entre elles una operació pionera, mantenint viu un braç amputat en connectar-lo amb les venes i les artèries de la cama del propi amputat durant nou dies i reimplantant-lo posteriorment; o el primer trasplantament de cara que inclou llengua i mandíbula a un pacient de 43 anys.

A més, aquest metge compta amb la seua pròpia fundació, la Fundació Pedro Cavadas, creada en 2003 per a proporcionar cirurgia reconstructiva moderna a pacients desfavorits de països africans.

En Oncologia, la Dra. Anna María Lluch es fa un lloc en el llistat. Lluch és graduada per la UV, on també es va doctorar i en la qual ha sigut catedràtica de Medicina i actualment professora emèrita.

La seua trajectòria professional ha estat estretament vinculada a l'Hospital Clínic Universitari de València, on ha atès a més de 12.000 pacients de càncer de mama i ha sigut cap del Servici d'Hematologia i Oncologia. Actualment és la cap de Servici d'Hematologia i Oncologia Mèdica d'aquest centre hospitalari.

És investigadora principal del Grup d'Investigació de Biologia en càncer de mamà de la Fundació INCLIVA (Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana) i destaca la seua contribució per a identificar i avaluar marcadors tumorals que serveixen com a factors pronòstics i predictius de resposta terapèutica en el càncer de mama.

Fins avui, ha rebut diversos guardons com la Medalla d'Honor 2020 de la Xarxa Vives d'Universitats en reconeixement al seu compromís amb la ciència, la cultura i la societat.

Finalment, en Pediatria es troba la Dra. Lucía Galán. Pediatra, escriptora i sòcia fundadora de Centro Creciendo, va treballar durant 15 anys en diferents hospitals de la província d'Alacant fins que va fundar el Centro Creciendo. Imparteix conferències per tota Espanya i és col·laboradora habitual en mitjans de comunicació. També atén en l'Hospital Quirónsalud Gran Alacant.

Ha rebut nombrosos premis per la seua tasca divulgadora i el seu compromís amb l'evidència científica i la informació rigorosa. Un exemple és el Premi a la Millor divulgadora d'Espanya que li va atorgar l'Organització Mèdica Col·legial en 2018. Va ser inclosa en la llista Forbes 2019 en la categoria Best Influencers en Salut i té més d'un milió de seguidors en les seues xarxes socials.

A més, és membre del Consell Assessor d'UNICEF i pertany a nombroses societats mèdic-científiques com la Societat Espanyola de Pediatria, Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalaria i Societat Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària.