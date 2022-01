Qué es un plan de medición y por qué deberías tener el tuyo listo para 2022

Si hay algo que preocupa a los profesionales del marketing es la privacidad, un tema que no ha dejado de estar presente en la mente de todos este año. Ya sea por los cambios en las políticas de búsqueda o por el uso de los datos propios, todos comparten la misma preocupación: cómo mantener las estrategias de marketing a la vez que se protege la privacidad de los usuarios. Y, por supuesto, sin conformarse con obtener los mismos resultados. Así, este año es importante mejorar la relación con el usuario sin bajar los estándares de privacidad.

El pasado año, desde Think with Google ya ofrecieron algunas recomendaciones a los anunciantes para que conseguir este objetivo fuera posible y todas ellas tenían que establecerse en el plan de medición, un método en el que los anunciantes y empresas deben definir los sistemas que van a usar para lograr sus objetivos y donde la privacidad y la precisión de la medición no tienen porqué estar reñidas. Este año, desde Google, mantienen la idea de ayudar con esta planificación. Algunos consejos se han mantenido del año pasado porque merece la pena repetirlos. Otros se han añadido para intentar mejorar cada plan. ¿Quieres descubrir las nuevas sugerencias? Todas están en este artículo del site de Think with Google.

